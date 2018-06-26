رئيس الوزراء يطالب الحكومة بالالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز

Advertisements

اجتمع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الثلاثاء ، بوزير الموارد المائية والري ، الدكتور محمد عبد العاطي ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وذلك لمتابعة موقف زراعة الأرز .

وأكد المهندس مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع ، على أهمية الالتزام ، بالمساحة المحددة لزراعة الأرز ، وعدم مخالفتها ، وذلك في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة ، بغرض مواجهة تحديات نقص المياه .

Advertisements

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، السفير أشرف سلطان ، قال إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور عز الدين أبو ستيت ، أكد أن هناك التزاما ، من المزارعين ، بالمساحات المحددة ، فضلا عن نجاح أجهزة وزارة الزراعة ، والأجهزة المحلية المعاونة ـ حتى الآن ـ ، في مواجهة محاولات مخالفة المساحات المحددة لزراعة الأرز ، خاصة في محافظات وسط الدلتا .

وبحسب السفير أشرف سلطان ، استعرض وزير الموارد المائية والري ، خلال الاجتماع ، تقريرا بشأن الإجراءات ، التي اتخذتها وزارته ، في سبيل الحفاظ على الموارد المائية ، وترشيد الاستهلاك ، وكذلك ، النتائج المترتبة على ذلك ، موضحا أن الوزارة ، مستمرة في هذه الإجراءات ، في ظل التحديات التي تواجهنا .

وأضاف الدكتور عز الدين أبو ستيت ، قائلا إن المزارعين ، طوروا أنماط زراعة الأرز ، بما يزيد من الإنتاجية ، ويوفر في استهلاك المياه ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن الإجراءات الحاسمة ، التي اتخذتها الوزارة ، دفعت المزارعين لذلك ، فضلا عن الالتزام بالمساحات المحددة ، وهو ما كان له نتائج إيجابية ، في كمية المياه الموفرة .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أكد أن مجلس الوزراء ، سمح لهيئة السلع التموينية ، في وقت سابق ، باستيراد الكميات اللازمة من الأرز الأبيض ، بهدف ضبط السوق ، وزيادة المعروض في السوق المحلية ، مع مراعاة أن يكون الأرز المستورد ، بدرجة مماثلة لجودة الأرز المصري ، وهذا القرار ، يسهم في منع أي محاولة لتخزين الأرز ، بهدف رفع أسعاره .