تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 27 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات النهار ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على خليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 40 – الصغرى 25 درجة .

– الإسكندرية : العظمى 34 – الصغرى 21 درجة .

– مطروح : العظمى 29 – الصغرى 23 درجة .