رئيس البرلمان يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: كنتم الأمل الباقي للشعب

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هنأ رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الذكرى الخامسة ، لثورة 30 يونيو .

الدكتور علي عبد العال ، دون في برقية ، أرسلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتهنئته بذكرى « 30 يونيو » : « فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، يطيب لي أن أهديكم ، بالأصالة عن نفسي ، وبالإنابة عن نواب الشعب ، أخلص التهاني وأزكاها ، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى ، في تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية ، والتي كانت النساء والشباب والشيوخ ، الذين خرجوا بالملايين ، وقودها وعتادها ، واستظلوا بأعلام الوطن ، وانضم إليهم رجال شرطتنا الأبطال ، وحماها جيش الشعب ، الذي أقسم كل فرد من أفراده ، أن الولاء للوطن ، أغلى من الحياة » .

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وأضاف رئيس مجلس النواب ، في برقيته : « في الثلاثين من يونيو ، تصدى شعب مصر العظيم ، لجموح رئيس ، وجماعته التي أرادت استلاب هوية الوطن ، والنيل من لحمته ومتانة نسيجه ، وكنتم يا سيادة الرئيس ، الأمل الباقي للشعب ، الذي أودعكم أمانته ، وطالبكم بحمايته ، وكان صغوكم لصوت الشعب ، واستجابتكم لإرادته ، فحميتم مصر من الفتن ، لنستقبل معكم فجرا جديدا ، نبذر فيه الأمن والأمان ، ونجني فيه الرخاء ، ونجعل المستحيل اليوم ممكنا غدا » .

واختتم الدكتور علي عبد العال ، برقيته ، قائلا : « حفظكم الله ، وكلل بالنجاح مسعاكم ، من أجل أن تصبح مصر ، محورا من محاور التنمية ، ويرتقي شعبها أعلى مراتب السعادة » .