لجنة موسعة برئاسة «التضامن» لفحص أعمال 57357

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قررت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، اليوم الثلاثاء ، تشكيل لجنة موسعة ، بهدف فحص أعمال مؤسسة مستشفى « 57357 » لسرطان الأطفال .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الثلاثاء ، أكدت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن اللجنة الخاصة بفحص أعمال مستشفى « 57357 » ، سوف يترأسها المستشار القانوني للوزارة ، على أن تضم في عضويتها ، « ممثلين عن إدارة العلاج الحر ، في وزارة الصحة ، أستاذ متخصص في إدارة المستشفيات ، أستاذ في أورام الأطفال ، ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية »

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وأوضحت الدكتورة غادة والي ، أن وزارة التضامن الاجتماعي ، تراجع كل أوجه إنفاق الجمعيات ، بشكل دوري ، وفقا للقانون ، كما أن الميزانيات ، يتم مراجعتها ، فور اعتمادها من جميع المديريات ، ومن الإدارة المركزية ، إلا أنه تقديرا لما أثير في وسائل الإعلام ، فقد تم تشكيل لجنة جديدة ، لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 .

وزادت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنه من بين اختصاصات اللجنة ، وأهمها ، الإطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات ، للعام المالي الحالي ، والأعوام الخمسة السابقة، والاطلاع كذلك ، على جميع السجلات ، وفحصها من النواحي الإدارية ، والفنية ، والمالية ، ومراجعة المصروفات والإيرادات ، للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون .

ولفتت الدكتورة غادة والي ، إلى أن اللجنة ، سوف تتولى التحقق ، في أوجه صرف أموال المؤسسة ، من تبرعات وهبات ومنح ، وغيرها من المصادر المرخص لها بها ، فضلا عن متابعة ومطابقة أنشطة المؤسسة. مع لائحة نظامها الأساسي ، ومراجعة اللائحة الداخلية لها .

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي ، قائلة إن اللجنة ، سوف تتولى كذلك ، مراجعة جميع التعاقدات ، للتأكد من سلامة الإجراءات ، فضلا عن مراجعة الخدمة الطبية المقدمه للمرضى ، والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام ، لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام .

واختتمت الدكتورة غادة والي ، بيانها الصحفي ، قائلة ، إن الإعداد لعمل اللجنة ، بدأ منذ عدة أيام ، وتم توزيع المهام والأدوار ، لإتمام مهمتها في أسرع وقت ، دون أن تتأثر الخدمات المقدمه للمرضى .