السيسي لـ«الحكومة»: توسعوا في إنشاء المدن الصناعية لدعم الاقتصاد

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، ووزير التجارة والصناعة ، المهندس عمرو نصار .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة. استعرض خلال الاجتماع ، استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية ، التي تتبناها وزارته في المرحلة المقبلة ، وذلك بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر ، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي .

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وبحسب السفير بسام راضي ، تطرق وزير التجارة والصناعة ، إلى القطاعات والفرص الصناعية ، التي تعتزم وزارته ، التركيز على تنميتها في الفترة المقبلة ، خاصة الصناعات كثيفة العمالة ، مثل « المنسوجات ، الملابس ، الأثاث ، السجاد ، والسيارات » في مصر ، وذلك في ضوء الإمكانات ، والمقومات الكبيرة ، المتوفرة لتطويرها .

وخلال الاجتماع ، أكد المهندس عمرو نصار ، أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة ، في الصناعة المصرية ، فضلا عن تعزيز الصناعات التحويلية ، وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة ، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة ، من المواد الخام ، وزيادة النقد الأجنبي ، وخفض الاستيراد ، إضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إلى أن وزير التجارة والصناعة ، تحدث خلال الاجتماع أيضا ، عن خطط الوزارة ، لتعزيز التبادل التجاري ، بين مصر ومختلف دول العالم ، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية ، وتعظيم الاستفادة من المتوفر في المنتجات المصرية. من مزايا نسبية .

وأكد المهندس عمرو نصار ، المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الإفريقية ، فيما يخص الصادرات المصرية ، وأهمية تعظيم الاستفادة ، من الفرص الواعدة في السوق الإفريقية ، للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية ، وخاصةً منطقة غرب إفريقيا .

وشدد وزير التجارة والصناعة ، على حرص وزارته ، على تشجيع صغار المُصدرين ، وتوفير التدريب اللازم لهم ، وتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم ، بهدف دعم نفاذ الصادرات المصرية .

وكذلك ، تطرق وزير التجارة والصناعة ، خلال الاجتماع ، إلى خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية ، فضلا عن الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي ، في وزارة التجارة والصناعة ، في الفترة المقبلة .

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، السفير بسام راضي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاستمرار في جهود النهوض ، بقطاع الصناعة في مصر ، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي ، مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات ، التي تتمتع بها مصر ، بمزايا نسبية ، ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل ، مثل « المنسوجات ، الأثاث ، الجلود ، والسيارات » .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة ، مثل « مدينة الروبيكي للجلود » ، و« مدينة الأثاث بدمياط » ، والتوسع في هذا الاتجاه ، أخذا في الاعتبار ، ما توفره تلك المدن من مزايا ، في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة ، تضم الصناعات المغذية ، وتقديم التدريب الحرفي اللازم .