«الوزراء» ينفي رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام: «مفيش تذكرة بـ8 جنيه»

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علق مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ، على الأنباء التي ترددت مؤخرا ، بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام لـ8 جنيهات ، حيث أكد المركز ، اليوم الثلاثاء ، أنه تواصل مع محافظة القاهرة ، والتي نفت بدورها ، صحة هذه الأنباء .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح المركز ، أن أسعار أتوبيسات النقل العام ، ارتفعت ، لتصبح « 3 جنيهات ، 4 جنيهات ، و5 جنيهات » ، فقط ، مؤكدا عدم وجود تذكرة أتوبيس نقل عام ، بسعر « 8 جنيهات » ، كما أن كل ما تردد في هذا الشأن ، « شائعات » لا أساس لها من الصحة .

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وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء ، أوصخت المحافظة ، أن تحديد سعر التذكرة ، يتم وفقا لمسافة الخط ، وليس لون الأتوبيس ، كما كان في السابق ، لافتة إلى أن الأتوبيس ، الذي تصل تذكرته إلى 3 جنيهات. يقطع 30 كيلو مترا. فأقل ، أما الأتوبيس الذي يقطع من 30 كيلو مترا ، حتى 40 كيلو مترا ، فتذكرته سعرها « 4 جنيهات » .

وزاد بيان مركز معلومات مجلس الوزراء ، أن الأتوبيس الذي تصل تذكرته ، إلى 4 جنيهات ، يقطع مسافة ، تتراوح بين 40 كيلو مترا ، حتى 60 كيلو مترا ، حيث إن الأتوبيسات التي تقطع هذه المسافة ، هي التي تربط وسط القاهرة بالمدن الجديدة ، مثل « التجمع الخامس ، العبور ، ومدينة 6 أكتوبر » ، وتبلغ تذكرتها 5 جنيهات .