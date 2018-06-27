هكذا ستقوم الحكومة باحتساب ضريبة الدخل على الموظفين

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ترددت في الآونة الأخيرة على عدد من المواقع الإلكترونية أنباء عن قيام الحكومة برفع ضرائب الدخل عن الموظفين ، وذلك بعد أن تم التصديق على تعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ذلك، مؤكداً أن هذه الأخبار غير دقيقة، مضيفًا أن التعديلات هدفها الأول هو تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، مشيراً إلى أن ارتفاع منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة المصرية تحرص دائماً على دعم الأشخاص الأقل دخلاً باعتبارهم الأكثر تأثراً من الفئات الأخرى، وأن مثل هذه التعديلات كثيراً ما تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على الفئات الأعلى دخلاً، التي تصب في النهاية في مصلحة أصحاب الدخل القليل، وأن تحقيق هذه الحدود الجديدة تطبق مبدأ العدالة الضريبية.

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وأكد المركز أن هذه الزيادة وفكرة الخصم الضريبي قامت بتطبيقها العديد من الدول المتقدمة، وهي تسعى إلى دعم الأشخاص الأقل دخلاً، وأن فكرة الإعفاء سوف يستفيد منها الجميع.

أما عن فكرة الخصم الضريبي فهو مرتبط بمستوى وشريحة الدخل، وقد قامت الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيهاً، وزيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85% والثانية إلى 45% والشريحة الثالثة والأخيرة والتي تشمل أصحاب الدخل الأعلى إلى 7.5%.

وأضافت وزارة المالية أن الإعفاءات الضريبية الجديدة سوف يتم تطبيقها بداية من شهر يوليو القادم، وسوف يعفي من يصل دخله قيمة 8 آلاف جنيه سنوياً من الضريبة بشكل كامل، وبداية من الشريحة الأولي التي تساوي 8 آلاف جنيهاً حتى 30 ألف جنيه سنوياً بنسبة 85% من الدخل، لتصبح قيمة الضريبة على 15% المتبقية من دخل المواطن، وسوف تطبق الضريبة على حوالي 55%، أما بشأن أصحاب الدخول بداية من 45 ألف إلى 200 ألف جنيه سنوياً، سوف يتم خصم 7,5% من وعاء الضريبة، على أن يتحمل صاحب هذا الشريحة الضريبة الأعلى.

ونشرت الوزارة مثال توضيحي حتى يتفهم الموظفين قرار تطبيق الضريبة بصورة أوضح، فإذا كان راتب الموظف الشهري ألفان جنيه، فهذا يوضح أن دخله السنوي سوف يكون 24 ألف جنيه، سوف يتم خصم 15 ألف جنيه والتي تعد قيمة الشريحة المعفاة هذا بجانب الإعفاء الشخصي للموظفين، وبهذا يتبقى حوالي 9 آلاف جنيه في السنة والتي تقع في بند الشريحة الأولى وفي هذه الحالة تكون نسبتها 10% قيمة الضريبة 900 جنيه سنوياً، وبعد أن يتم تطبيق الخصم والتي تبلغ نسبته 85% للشريحة الأولى، سوف يكون المبلغ التي سوف تقوم بخصم الضرائب هو 196 جنيه سنوياً.

وفي الختام تناشد وزارة المالية جميع وسائل الإعلام المختلفة على ضرورة توخي الحذر قبل نشر أي أخبار مزيفة لا أساس لها من الصحة ، والتي تثير حالة من الجدل في الشارع المصري، وفي حالة وجود أي شكوى يرجى ارسال الشكوى عبر البريد الالكتروني التالي وزارة المالية أو الإتصال على الرقم الساخن “16408”

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