تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يونيو 2018

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يسود طقس مائل للحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد. بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية شرقية معتدلة .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه. من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 25 – 40 .

– وسط الدلتا : 24 – 39 .

– الإسكندرية : 21 – 34 .

– بلطيم : 21 – 32 .

– مطروح : 23 – 29 .

– السلوم : 20 – 31 .

– سيوة : 28 – 37 .

– بورسعيد : 24 – 33 .

– دمياط : 23 – 33 .

– العريش : 19 – 36 .

– رفح : 20 – 35 .

– الإسماعيلية : 20 – 40 .

– السويس : 21 – 41 .

– رأس سدر : 23 – 38 .

– نخل : 16 – 38 .

– نويبع : 26 – 37 .

– طابا : 23 – 36 .

– سانت كاترين : 18 – 33 .

– الطور : 25 – 33 .

– شرم الشيخ : 28 – 38 .

– الغردقة : 28 – 40 .

– مرسى علم : 30 – 39 .

– الفيوم : 24 – 40 .

– بني سويف : 24 – 41 .

– المنيا : 24 – 41 .

– أسيوط : 25 – 42 .

– سوهاج : 25 – 42 .

– قنا : 26 – 42 .

– الأقصر : 26 – 43 .

– أسوان : 30 – 43.

– أبو سمبل : 29 – 43 .

– الوادي الجديد : 28 – 43 .

– شلاتين : 28 – 38 .

– أبو رماد : 29 – 37 .

– رأس حدربة : 30 -36 .

– حلايب : 30 – 36 .