تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يونيو 2018

يسود طقس مائل للحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد. بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية شرقية معتدلة .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه. من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 25 – 40 .
– وسط الدلتا : 24 – 39 .
– الإسكندرية : 21 – 34 .
– بلطيم : 21 – 32 .
– مطروح : 23 – 29 .
– السلوم : 20 – 31 .
– سيوة : 28 – 37 .
– بورسعيد : 24 – 33 .
– دمياط : 23 – 33 .
– العريش : 19 – 36 .
– رفح : 20 – 35 .
– الإسماعيلية : 20 – 40 .
– السويس : 21 – 41 .
– رأس سدر : 23 – 38 .
– نخل : 16 – 38 .
– نويبع : 26 – 37 .
– طابا : 23 – 36 .
– سانت كاترين : 18 – 33 .
– الطور : 25 – 33 .
– شرم الشيخ : 28 – 38 .
– الغردقة : 28 – 40 .
– مرسى علم : 30 – 39 .
– الفيوم : 24 – 40 .
– بني سويف : 24 – 41 .
– المنيا : 24 – 41 .
– أسيوط : 25 – 42 .
– سوهاج : 25 – 42 .
– قنا : 26 – 42 .
– الأقصر : 26 – 43 .
– أسوان : 30 – 43.
– أبو سمبل : 29 – 43 .
– الوادي الجديد : 28 – 43 .
– شلاتين : 28 – 38 .
– أبو رماد : 29 – 37 .
– رأس حدربة : 30 -36 .
– حلايب : 30 – 36 .
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