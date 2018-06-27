الحكومة تمد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع في 4 مناطق بشق التعبان

Advertisements

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء ، على مد فترة تلقي ، طلبات تقنين أوضاع اليد ، في منطقة شق الثعبان ، « بدر الليثي ، الشيماء ، كوتسيكا ، ومحمية وادي دجلة » ، وذلك لمدة « شهرين » ، اعتبارا من 1 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بما يسهم ، في استيعاب جميع حالات ، وطلبات التقنين ، والانتهاء من الدراسات الخاصة بها ، والبت فيها .

Advertisements