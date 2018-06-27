مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية

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عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون ، خاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 ، بشأن المحاسبة الحكومية ، والقانون رقم 139 لسنة 2006 ، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 .

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وأوضحت الحكومة ، أن التعديل ، يأتي في إطار سعيها ، لاستكمال الأطر اللازمة ، لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، على وحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة كافة ، والتي بمقتضاها ، تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية ، ما عليها من مستحقات أيا كانت ، بما فى ذلك « أجور العاملين بها » ، ومستحقات المقاولين والموردين ، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية. موقعة توقيعا إلكترونيا ، والاستغناء نهائيا ، عن الشيكات الورقية ، الموقعة توقيعا يدويا .

وينص التعديل الجديد ، الذي وافقت عليه الحكومة ، اليوم الأربعاء ، على أن يكون تحصيل الإيرادات ، بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني ، وكذلك استكمال الأطر اللازمة ، لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية .