الحكومة توافق على تعاقد «الإنتاج الحربي» و«التموين» مع شركتين لتنفيذ منظومة الخبز المدعم

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عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء ، على التعاقد بين وزارتي الإنتاج الحربي ، والتموين والتجارة الداخلية ، وشركتي « أفت » و « سمارت » ، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم ، باستخدام البطاقات الذكية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .

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