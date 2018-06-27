بعد واقعة الرشوة.. القابضة لمياه الشرب تكلف مهندس بتسيير أعمال شركة الجيزة

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أعلن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان عن تكليف المهندس “محمد عبدالوهاب محمد عمر خليل” بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة بالتعاون معه بشكل تام.

وقد بدأت “نيابة أكتوبر” في إجراء تحقيق موسع تحت رئاسة المحامي العام للنيابة المستشار “مدحت مجدي مكي” في قضية تقاضي رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة رشوة.

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وتقوم نيابة أكتوبر بالتحقيق مع المتهم إلى جانب تفريغ التسجيلات وكذلك العمل على فحص جميع المستندات الخاصة بإرساء أعمال لمقال بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات إلى جانب حصوله على رشوة عبارة عن سيارة.

وقد أعلنت “هيئة الرقابة الإدارية” أنها قد قامت بإلقاء القبض على “رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالجيزة” بسبب حصوله على سيارة كرشوة.

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