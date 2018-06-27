الحكومة توافق على تخصيص أراض لصالح «المجتمعات العمرانية»

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عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتخصيص 9675.43 فدان ، من الأراضي المملوكة للدولة « ملكية خاصة » ، في محافظة الأقصر ، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بغرض استخدامها في إنشاء مجتمع عمراني جديد ، « مدينة الأقصر الجديدة » ، وإلغاء القرارات السابقة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة ، بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتوفير سكن ملائم للمواطنين ، خاصة في منطقة الصعيد .

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ووافق مجلس الوزراء أيضا ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتخصيص قطعتي أرض ، من الأراضي المملوكة للدولة « ملكية خاصة » ، في محافظتي بني سويف والمنيا ، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتبلغ مساحة القطعة الأولى ، 17958.05 فدان ، في محافظة بني سويف ، بغرض استخدامها في إنشاء تجمع عمراني جديد ، « الفشن الجديدة » ، أما مساحة القطعة الثانية ، فتبلغ 18420.52 فدان ، في محافظة المنيا ، بغرض استخدامها في إنشاء تجمع عمراني جديد ، « ملوي الجديدة » .