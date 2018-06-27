الحكومة لـ«المصريين»: شكرا على تحملكم تبعات الإصلاح الاقتصادي

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عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء ، وجه رئيس مجلس الوزراء ، الشكر للمواطن المصري ، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أن هناك تكليفات واضحة. من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن يرى المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة ، تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية .

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وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه بضرورة أن يلمس المواطن ، تحسنا سريعا في عدد من الملفات المهمة ، وعلى رأسها : « النظافة ، المرور ، الوجود الشرطي المستمر ، تحسين الخدمات التي تقدم في المستشفيات ، وتوافر السلع المختلفة ، وبأسعار مناسبة » ، كما وجه الوزراء المعنيين بهذه الخدمات ، أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة ، في هذه الملفات .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة ، تم التأكيد على استكمال خطط العمل ، والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل ، مضيفا : « هذه دولة مؤسسات ، تحترم ما أنجزه السابقون ، ويتم البناء عليه ، خاصة أن أهدافنا المعلنة ، وتوجهاتنا واحدة » .

واستعرض الاجتماع كذلك ، برنامج الحكومة ، والإطار الفكري ، الذي تم على أساسه ، وضع هذا التصور ، حيث يرتكز برنامج الحكومة ، على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ، فضلا عن تنفيذ التكليفات الرئاسية ، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي ، وبناء المواطن المصري ، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، إضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي ، ورفع مستوى معيشة المواطن ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، والإصلاحات الهيكلية ، في ظل التحديات الحالية .

وبحسب رئيس مجلس الوزراء ، يرتكز برنامج الحكومة أيضا ، على تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022 ، وتحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير ، بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي ، والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي ، والتشغيل ، والعدالة الاجتماعية .