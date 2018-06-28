خبير أمني: نحتاج إلى إعادة منظومة مواجهة الإرهاب.. فيديو

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أعلن الخبير الأمني “خالد عكاشة” قائلاً “يجب العودة إلى الخلف وقراءة تاريخ جماعة الإخوان المسلمين”، وقد أضاف ان جماعة الإخوان المسلمين تشهد حالة من الانحسار بشكل كبير جداَّ منذ عام 1965 م، وذلك خلال أحداث حرب 1973م.

وأشار العميد خالد عكاشة في لقاء له في برنامج “مصر النهاردة” والذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل، والذي يذاع على القناة الفضائية الأولى قائلاً “أنه عاش فيما بعد عام 1965م، وكان متأكد أنه لا عودة مرى أخرى لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الإخوان قد عادوا بتنظيم التكفير والهجرة بعد حرب 1973م”.

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وأشار الخبير الأمني “أنه بمجرد وجود أي انفراجه أو خروج من الحرب بانتصار كبير جداَّ، قد عادت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية”، وأضاف “أن المواجهة لا يجب أن تكون بشكل أمني فقط، بل يجب إعادة منظومة مواجهة الإرهاب مرة ثانية”.

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