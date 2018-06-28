غدًا .. رئيس الحكومة يشهد توقيع اتفاقية لتصنيع 140 عربة قطار بضائع

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يشهد رئيس الحكومة المصرية الدكتور “مصطفى مدبولي” غداً الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري لعام 2018 توقيع اتفاقية تصنيع مائة وأربعين عربة قطار بضائع وكذلك اتفاقية تصنيع حاويات بين هيئة السكك الحديد ووزارة النقل والمواصلات والهيئة العربية للتصنيع.

ويجدر هنا الإشارة أن توقيع الاتفاقية بين الهيئات الثلاثة المذكورة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري سوف تكون غداً في مقر مجلس الوزراء المصري بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور “هشام عرفات” ووزير الإنتاج الحربي اللواء “محمد العصار”.

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تأتي تلك الخطوات في إطار سعى الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية من أجل استكمال منظومة تطوير السكك الحديدية وفي مقدمتها العمل على تطوير نقل الركاب والبضائع.

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