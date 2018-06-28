«صرف تعويضات» و«تخصيص أراض» و«تقدم في منظومة الخبز».. أهم قرارات الحكومة في 24 ساعة

منذ 30 دقيقة أخبار مصر
«صرف تعويضات» و«تخصيص أراض» و«تقدم في منظومة الخبز».. أهم قرارات الحكومة في 24 ساعة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، يوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

مجلس الوزراء ، وافق خلال اجتماعه ، يوم الأربعاء ، على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر ، للجنة العليا للتعويضات ، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 1677 لسنة 2017 ، والمتضمن بيانا مجمعا ، بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين ، والتي تولت حسابها ، كل جهة من الجهات ، الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 ، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة .

وكذلك ، شهد الاجتماع ، استعراض تقرير ، بشأن الموقف الخاص ، بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ، أصدر عدة قرارات ، باعتماد 105 جداول نسب تعويضات. في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات ، في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، فضلا عن اعتماد إقرار صرف ، مليارين و680 مليونا و796 ألفا و287 جنيها ، في هذا الشأن .

التقرير أوضح كذلك ، وجود 38 جدول نسب تعويضات ، في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، جار عرضها على مجلس الوزراء ، من أجل إقرار صرف التعويضات ، وإصدار التعليمات اللازمة ، للعمل بها ، في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات ، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود ، بمبلغ 3 مليارات و216 مليونا 945 ألفا و695 جنيها .

وبالنسبة لجداول نسب التعويضات ، التي تدرسها الأمانة الفنية ، المعاونة للجنة العليا للتعويضات ، تمت الإشارة إلى أنه يوجد 22 جدولا ، وردت بشأنها بيانات من جهات متعاقدة وخاضعة لأحكام القانون ، رقم 84 لسنة 2017 ، وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات ، وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات ، من خلال العرض على مجلس الوزراء .

ووجه رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، بسرعة إتاحة التعويضات ، للوزارات والجهات المختلفة ، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات .

ووافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه يوم الأربعاء ، على مد فترة تلقي ، طلبات تقنين أوضاع اليد ، في منطقة شق الثعبان ، « بدر الليثي ، الشيماء ، كوتسيكا ، ومحمية وادي دجلة » ، وذلك لمدة « شهرين » ، اعتبارا من 1 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بما يسهم ، في استيعاب جميع حالات ، وطلبات التقنين ، والانتهاء من الدراسات الخاصة بها ، والبت فيها .

كما وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون ، خاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 ، بشأن المحاسبة الحكومية ، والقانون رقم 139 لسنة 2006 ، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 .

وأوضحت الحكومة ، أن التعديل ، يأتي في إطار سعيها ، لاستكمال الأطر اللازمة ، لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، على وحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة كافة ، والتي بمقتضاها ، تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية ، ما عليها من مستحقات أيا كانت ، بما فى ذلك « أجور العاملين بها » ، ومستحقات المقاولين والموردين ، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية. موقعة توقيعا إلكترونيا ، والاستغناء نهائيا ، عن الشيكات الورقية ، الموقعة توقيعا يدويا .

وينص التعديل الجديد ، الذي وافقت عليه الحكومة ، يوم الأربعاء ، على أن يكون تحصيل الإيرادات ، بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني ، وكذلك استكمال الأطر اللازمة ، لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية .

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء ، على التعاقد بين وزارتي الإنتاج الحربي ، والتموين والتجارة الداخلية ، وشركتي « أفت » و « سمارت » ، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم ، باستخدام البطاقات الذكية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .

وكذلك ، وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتخصيص 9675.43 فدان ، من الأراضي المملوكة للدولة « ملكية خاصة » ، في محافظة الأقصر ، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بغرض استخدامها في إنشاء مجتمع عمراني جديد ، « مدينة الأقصر الجديدة » ، وإلغاء القرارات السابقة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة ، بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتوفير سكن ملائم للمواطنين ، خاصة في منطقة الصعيد .

ووافق مجلس الوزراء أيضا ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتخصيص قطعتي أرض ، من الأراضي المملوكة للدولة « ملكية خاصة » ، في محافظتي بني سويف والمنيا ، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتبلغ مساحة القطعة الأولى ، 17958.05 فدان ، في محافظة بني سويف ، بغرض استخدامها في إنشاء تجمع عمراني جديد ، « الفشن الجديدة » ، أما مساحة القطعة الثانية ، فتبلغ 18420.52 فدان ، في محافظة المنيا ، بغرض استخدامها في إنشاء تجمع عمراني جديد ، « ملوي الجديدة » .

واعتمد مجلس الوزراء ، المقترح الذي قدمته وزارة البيئة ، بشأن المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم ، والمعايير التي يستوجب معها ، الغلق الفوري أو الجزئي للمنشآت .

ووافق مجلس الوزراء كذلك ، على تشكيل لجنة دائمة ، برئاسة وزير البيئة ، وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية ، بغرض متابعة تنفيذ إجراءات الحد ، من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ، ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان ، حال وقوع أي حادث جسيم ، أدى إلى أضرار صحية وبيئية .

معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم ، تشير إلى المنشآت التي تشكل مصدرا محتملا له ، وذلك طبقا للمعايير المعمول بها ، لدى الاتحاد الأوروبي ، من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة ، التي يتم التعامل معها في المنشأة .

وكذلك ، توضح معايير الخطر البيئي ، تجاوز انبعاثات الهواء ، من الملوثات الخطرة والسامة ، في بيئة العمل ، وذلك طبقا للحدود ، التي أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن تجاوز انبعاثات المنشأة ، إلى الهواء المحيط ، في أقرب منطقة آهلة بالسكان ، من الملوثات الخطرة والسامة ، للحدود المعمول بها ، بالنسبة لمعايير الهواء في مصر ، « حد الإنذار / حد الخطر » ، على أن تضاف المعايير الأخرى ، لجودة الهواء المحيط ، بالنسبة لباقي الملوثات ، في ضوء المعايير الدولية .

كما تضمنت معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم ، « التسريبات / الانسكابات » ، من المواد الخطرة والسامة ، إلى المجاري المائية السطحية ، وخزانات المياه الجوفية ، والشبكات التابعة لوزارتي الإسكان والري ، التي قد تؤدي إلى تجاوز المعايير ، التي تحددها وزارة الصحة ، وذلك طبقا للقوانين واللوائح ، وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن ، التي تتطلب الغلق الفوري ، فضلا عن مخالفة الاشتراطات ، التي تحددها وزارة الصناعة ، بالنسبة للمنشآت الصناعية ، وتلك التي تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى ، بالنسبة للمنشآت غير الصناعية ، والتي قد تؤدي مخالفتها ، إلى حوادث جسيمة .

رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، وجه بضرورة الاهتمام ، بالتزام المنشآت الصناعية بشكل خاص ، بالمعايير والاشتراطات البيئية ، وعدم صرف مخلفاتها على المجاري المائية ، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ، ضد أي منشأة مخالفة ، وتكليف لجان تفتيش دورية ، لأداء هذه المهام .

وكذلك ، وجه المهندس مصطفى مدبولي ، بمواجهة حاسمة ، لما يطلق عليه مصانع « بير السلم » ، والتى يصرف معظمها ، مخلفاته على شبكة الصرف الصحي والمجاري المائية .

كما وجه رئيس مجلس الوزراء ، المحافظات ، بتقنين أوضاع هذه المنشآت ، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع ، حيث أكد وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تنسق في الوقت الحالي ، مع المحافظين ، وسكرتيري العموم ، للتعامل مع هذه الظاهرة ، وسوف تكون هناك تقارير شهرية ، لما تم إنجازه في هذا الملف .

ووجه رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، الشكر للمواطن المصري ، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أن هناك تكليفات واضحة. من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن يرى المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة ، تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية .

وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه بضرورة أن يلمس المواطن ، تحسنا سريعا في عدد من الملفات المهمة ، وعلى رأسها : « النظافة ، المرور ، الوجود الشرطي المستمر ، تحسين الخدمات التي تقدم في المستشفيات ، وتوافر السلع المختلفة ، وبأسعار مناسبة » ، كما وجه الوزراء المعنيين بهذه الخدمات ، أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة ، في هذه الملفات .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة ، تم التأكيد على استكمال خطط العمل ، والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل ، مضيفا : « هذه دولة مؤسسات ، تحترم ما أنجزه السابقون ، ويتم البناء عليه ، خاصة أن أهدافنا المعلنة ، وتوجهاتنا واحدة » .

واستعرض الاجتماع كذلك ، برنامج الحكومة ، والإطار الفكري ، الذي تم على أساسه ، وضع هذا التصور ، حيث يرتكز برنامج الحكومة ، على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ، فضلا عن تنفيذ التكليفات الرئاسية ، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي ، وبناء المواطن المصري ، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، إضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي ، ورفع مستوى معيشة المواطن ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، والإصلاحات الهيكلية ، في ظل التحديات الحالية .

وبحسب رئيس مجلس الوزراء ، يرتكز برنامج الحكومة أيضا ، على تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022 ، وتحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير ، بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي ، والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي ، والتشغيل ، والعدالة الاجتماعية .