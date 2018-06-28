تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 يونيو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على جنوب سيناء ، وكذلك ، تنشط على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، لفت خبراء الطقس ، إلى أن حالته ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ط من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 27 – 37 .
– وسط الدلتا : 26 – 36 .
– الإسكندرية : 22 – 30 .
– بلطيم : 22 – 29 .
– مطروح : 22 – 29 .
– السلوم : 20 – 30 .
– سيوة : 22 – 34 .
– بورسعيد : 26 – 30 .
– دمياط : 24 – 30 .
– العريش : 17 – 31 .
– رفح : 18 – 30
– الإسماعيلية : 25 – 36 .
– السويس : 25 – 36 .
– رأس سدر : 24 – 36 .
– نخل : 18 – 36.
– نويبع : 29 – 39 .
– طابا : 25 – 37 .
– سانت كاترين : 19 – 34 .
– الطور : 26 – 34 .
– شرم الشيخ : 29 – 41 .
– الغردقة : 27 – 40 .
– مرسى علم : 31 – 40 .
– الفيوم : 24 – 37 .
– بني سويف : 24 – 37 .
– المنيا : 23 – 37 .
– أسيوط : 26 – 38 .
– سوهاج : 26 – 39 .
– قنا : 29 – 40 .
– الأقصر : 27 – 45 .
– أسوان : 30 – 45 .
– أبو سمبل : 29 – 44 .
– الوادي الجديد : 27 – 42 .
– شلاتين : 27 – 37 .
– أبو رماد : 29 – 36 .
– رأس حدربة : 28 – 35 .
– حلايب : 29 – 35 .
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