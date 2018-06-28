تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على جنوب سيناء ، وكذلك ، تنشط على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، لفت خبراء الطقس ، إلى أن حالته ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ط من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 27 – 37 .

– وسط الدلتا : 26 – 36 .

– الإسكندرية : 22 – 30 .

– بلطيم : 22 – 29 .

– مطروح : 22 – 29 .

– السلوم : 20 – 30 .

– سيوة : 22 – 34 .

– بورسعيد : 26 – 30 .

– دمياط : 24 – 30 .

– العريش : 17 – 31 .

– رفح : 18 – 30

– الإسماعيلية : 25 – 36 .

– السويس : 25 – 36 .

– رأس سدر : 24 – 36 .

– نخل : 18 – 36.

– نويبع : 29 – 39 .

– طابا : 25 – 37 .

– سانت كاترين : 19 – 34 .

– الطور : 26 – 34 .

– شرم الشيخ : 29 – 41 .

– الغردقة : 27 – 40 .

– مرسى علم : 31 – 40 .

– الفيوم : 24 – 37 .

– بني سويف : 24 – 37 .

– المنيا : 23 – 37 .

– أسيوط : 26 – 38 .

– سوهاج : 26 – 39 .

– قنا : 29 – 40 .

– الأقصر : 27 – 45 .

– أسوان : 30 – 45 .

– أبو سمبل : 29 – 44 .

– الوادي الجديد : 27 – 42 .

– شلاتين : 27 – 37 .

– أبو رماد : 29 – 36 .

– رأس حدربة : 28 – 35 .

– حلايب : 29 – 35 .