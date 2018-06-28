رئيس الوزراء يشهد عقد توقيع توريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع

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شهد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس ، في مقر مجلس الوزراء ، مراسم عقد تصنيع وتوريد ، 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع ، وذلك بإجمالي تكلفة 544 مليون جنيه .

وتم التوقيع ، بين وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة المهندس هشام عرفات ، والهيئة العربية للتصنيع ، ممثلة في مصنع « سيماف » ، وذلك بحضور المهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، والفريق عبد العزيز سيف الدين ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، والمهندس سيد سالم ، رئيس هيئة السكك الحديدية ، والمهندس عبد الرحمن حسين ، رئيس مصنع « سيماف » .

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وبعد انتهاء مراسم التوقيع ، قال رئيس مجلس الوزراء ، إن تطوير السكك الحديدية ، أحد الملفات المهمة ، التي تعتزم الحكومة الجديدة ، استكمال الجهود المبذولة فيه ، والبناء على ما تم اتخاذه من خطوات ، بغرض النهوض بهذه المنظومة ، التي تربط بين مختلف المحافظات ، وتسهم في نقل أعداد كبيرة ، من المواطنين والبضائع ، وذلك بما يدفع أيضا ، حركة التجارة الداخلية .

من جانبه ، أكد المهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، أن التعاقد يأتي في إطار خطة وزارة النقل ، لتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بنحو 800 عربة بضائع جديدة ، في الفترة المقبلة ، « المرحلة الأولى 140 عربة » ، وذلك بهدف زيادة المنقول من البضائع ، عبر السكك الحديدية ، لتخفيف الأعباء على الطرق ، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية ، لا سيما وأن وزارة النقل ، تعتزم الوصول بمعدلات نقل البضائع ، إلى 25 مليون طن ، خلال العام 2022 .

وزاد وزير النقل والمواصلات ، قائلا إن التعاقد ، يتسق مع استراتيجية وزارة النقل ، التي تهدف إلى مواكبة التطور العالمي ، في منظومة نقل الحاويات ، عن طريق السكك الحديدية ، عبر التعاقد للمرة الأولى ، على عربات مخصصة لنقل الحاويات ، تسهم في تعظيم نقلها. من الموانئ البحرية ، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك ، « السككي والبري » ، في المناطق الصناعية المختلفة ، مثل مناطق « السادس من أكتوبر وحلوان » .

رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، الفريق عبد العزيز سيف ، أكد أن التعاون بين الهيئة ، ووزارة النقل والمواصلات ، يهدف إلى تطوير أسطول النقل ، عن طريق شبكة السكك الحديدية ، معربا في الوقت ذاته ، عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون ، بما يدعم الصناعة الوطنية ، وتطوير هذه المنظومة ، وتفعيل دورها في نقل البضائع ، خلال المرحلة المقبلة .

الفريق عبد العزيز سيف الدين ، لفت إلى أن الـ140 عربة ، التي يشملها العقد ، تنقسم إلى 125 عربة سطح حاويات ، و15 عربة سبنسة ، وتبلغ مدة توريد تلك العربات ، 16 شهرا من تاريخ توقيع العقد ، تشمل 4 أشهر لإعداد واختبار النموذج ، و3 أشهر لتجربته ، و9 أشهر لتوريد العربات التي تم التعاقد عليها .