استخراج جواز سفر مصري 2018: الأوراق المطلوبة وخطوات الحصول على جواز سفر في 3 أيام

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استخراج جواز سفر مصري 2018 ، حيث يحتاج الكثير من المواطنين المصريين كثيرًا إلى استخراج جواز سفر مصري، ويتم إصدار جوازات السفر المصرية لمواطني مصر لأغراض السفر الدولي،. إلى جانب كونها دليلاً على الجنسية المصرية، فإنها تسهل عملية الحصول على المساعدة من المسؤولين القنصليين المصريين في الخارج إذا لزم الأمر.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال الخطوات والأوراق التي يمكن من خلالها استخراج جواز سفر مصري 2018، وكذلك الطريقة التي تمكنك من الحصول على جواز السفر في 3 أيام فقط.

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استخراج جواز سفر مصري 2018

يمكنكم الآن استخراج جواز سفر مصري 2018 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة مكتب إدارة وثائق السفر والهجرة والجنسية في وزارة الداخلية. قم بتعبئة نموذج الطلب بالمعلومات المطلوبة. تقديم النموذج مع الوثائق المطلوبة إلى الموظف المسؤول. قم بدفع الرسوم وبعد القيام بتلك الخطوات ستحصل على جواز السفر بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة من أجل استخراج جواز سفر مصري

بطاقة الهوية الوطنية المصرية (للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة)

شهادة الميلاد (إظهار رقم الهوية الوطنية للأطفال أقل من 16 سنة)

دليل التحاق بالتعليم (للطلاب)

شهادة التعليم

صور جوازات السفر (حجم 4 × 6 ، خلفية بيضاء)

شهادة الحالة العسكرية

يجب تقديم الوثائق الأصلية، بالإضافة إلى نسخ واضحة، سيتم إرجاع المستندات الأصلية إليك بعد مراجعتها.

جواز السفر المصري 2018

يتم إصدار جواز السفر المقروء آليا (المصري) للمصريين لمدة 7 سنوات، جواز السفر غير قابل للتجديد، يجب التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد بعد انتهاء صلاحيته الأصلية

رسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري

إليكم الرسوم المطلوبة الستخراج جواز سفر مصري:

135 جنيه مصرى (مائة وخمسة وثلاثون جنيها مصريا)

صحة جواز السفر

جوازات السفر المصرية صالحة لمدة سبع سنوات للبالغين ، ويتم إصدارها لفترات أقل لطلاب المدارس أو الكليات.

وثائق لاستخدامها

يرجى إرفاق المستندات التي يمكن استخدامها من قبل الأشخاص الذين يرغبون في اتباع هذا الإجراء.

يمكن الحصول على جواز السفر المصري من مكتب الجوازات والهجرة والجنسية، قم بزيارة الرابط التالي لمعرفة الفرع الخاص بك.

المعلومات المطلوبة:

المعلومات التي يحتاجها مقدم الطلب لملء استمارة الطلب:

الاسم الكامل (باللغتين العربية والإنجليزية)

تاريخ الولادة

مكان الولادة

الديانة

مستوى التعليم وتاريخه

وظيفة

عنوان

رقم الهاتف المنزلي

رقم الهاتف الجوال

الحالة الزواجية (واسم الزوج / الزوجة ، إن وجد)

رقم الهوية الوطنية

رقم جواز السفر السابق (إن وجد)