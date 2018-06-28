الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة تعزيز التضامن العربي

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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس 28-6-2018 اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” ملك البحرين.

وأكد السفير “بسام راضي” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول أهم المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تقوية التضامن بين الدول العربية لما يحدث في بعض الدول بالمنطقة والأزمات التي تهدد أمن الشعب العربي بأكمله.

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وتناول الاتصال أيضاً استعراضاً لأهم الملفات بين البلدين، وأكد الرئيسان على عزمهما على مواصلة العمل للتقدم بالتعاون المشترك بين البلدين، حتى تتحقق المصلحة المشتركة بين مصر والبحرين.

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