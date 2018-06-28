مستشار المفتي يعلق على حرمانية فوائد «دفتر التوفير».. فماذا قال؟

منذ 56 دقيقة أخبار مصر
مستشار المفتي يعلق على حرمانية فوائد «دفتر التوفير».. فماذا قال؟

قال المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية ، الدكتور مجدي عاشور ، إن وضع المال في « البوسطة » ، والحصول على فوائد شهرية منها ، « حلال شرعا » ، والأمر لا حرمانية به على الإطلاق ، مضيفا : « أخذ فوائد البوسطة ، أمر جائز شرعا ، ولا شيء فيه » .

وخلال لقائه في برنامج « فتاوى الناس » ، أجاب الدكتور مجدي عاشور ، على سؤال من متصل ، قال فيه : « سوف أحج هذا العام ، من أرباح دفتر التوفير ، لكني سمعت أنها حرام ، فما الحكم في ذلك ؟ » ، فأجابه المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية ، قائلا : « أخذ أرباح دفتر التوفير حلال ، ولا شيء بها ، ويجوز لك الحج ، والزكاة ، وفعل أي شيء تريد ، من هذا المال » .

وزاد المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية ، قائلا : « إذا كنت تعيش في مصر ، فلا تسمع الفتوى إلا من أهل الاختصاص ، وهم هيئة كبار العلماء ، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ، ودار الإفتاء المصرية ، لأن هناك من يحرم ويحلل. ولا يعرف دليل هذا ، فلا تسمع من أحد ، لأنه سوف يخالف المؤسسات ، ويجب ألا نشوش على البعض ، في الأمور الجزئية » .