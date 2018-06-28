مستشار المفتي يعلق على حرمانية فوائد «دفتر التوفير».. فماذا قال؟

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قال المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية ، الدكتور مجدي عاشور ، إن وضع المال في « البوسطة » ، والحصول على فوائد شهرية منها ، « حلال شرعا » ، والأمر لا حرمانية به على الإطلاق ، مضيفا : « أخذ فوائد البوسطة ، أمر جائز شرعا ، ولا شيء فيه » .

وخلال لقائه في برنامج « فتاوى الناس » ، أجاب الدكتور مجدي عاشور ، على سؤال من متصل ، قال فيه : « سوف أحج هذا العام ، من أرباح دفتر التوفير ، لكني سمعت أنها حرام ، فما الحكم في ذلك ؟ » ، فأجابه المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية ، قائلا : « أخذ أرباح دفتر التوفير حلال ، ولا شيء بها ، ويجوز لك الحج ، والزكاة ، وفعل أي شيء تريد ، من هذا المال » .

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وزاد المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية ، قائلا : « إذا كنت تعيش في مصر ، فلا تسمع الفتوى إلا من أهل الاختصاص ، وهم هيئة كبار العلماء ، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ، ودار الإفتاء المصرية ، لأن هناك من يحرم ويحلل. ولا يعرف دليل هذا ، فلا تسمع من أحد ، لأنه سوف يخالف المؤسسات ، ويجب ألا نشوش على البعض ، في الأمور الجزئية » .