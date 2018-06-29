الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وزير خارجية الدولة الفرنسية “جان إيف لودريان” وذلك في حضور رئيس المخابرات العامة “عباس كامل”، وسفير الدولة الفرنسية بالقاهرة.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي “أن وزير خارجية فرنسا قد نقل إلى الرئيس السيسي تحيات نظيره الفرنسي، وأكد على اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة و الوطيدة التي تربط بين فرنسا ومصر”.

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وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد على توليه جمهورية مصر العربية أهمية إلى علاقتها مع الدولة الفرنسية، والعمل على تعزيز أوجه التعاون بين الدولتين خلال الفترة القادمة في شتى المجالات.

وأكد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين جمهورية مصر العربية وبين فرنسا حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة بالفعل ومنها ما تمر به المنطقة خلال الوقت الراهن من أزمات امتد أثرها على منطقة البحر المتوسط وكل العالم أجمع.

وأشار السفير بسام راضي أن اللقاء قد شهد بحث عدد من الملفات المتصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل دعم التعاون بين الدولتين في العديد من المجالات وخصوصاً المجالات الثقافية.

وقد أوضح وزير الخارجية الفرنسي بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير فإن بلاده على استعداد للتعاون الثقافي مع الدولة المصرية في هذا الصدد، وقد رحب الرئيس المصري بهذا الأمر.