تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 يونيو 2018

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ، اليوم الجمعة ، حيث يسود طقس لطيف ، على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة ، على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات النهار ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على شمال الصعيد ، وجنوب سيناء ، وكذلك ، تنشط الرياح على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته ، تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وفيما يخص حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 24 – 34 .
– وسط الدلتا : 24 – 34 .
– الإسكندرية : 23 – 29 .
– بلطيم : 22 – 29 .
– مطروح : 21 – 28 .
– السلوم : 21 – 29 .
– سيوة : 21 – 34 .
– بورسعيد : 25 – 29 .
– دمياط : 24 – 29 .
– العريش : 19 – 30 .
– رفح : 19 – 29 .
– الإسماعيلية : 22 – 34 .
– السويس : 23 – 34 .
– رأس سدر : 24 – 34 .
– نخل : 18 – 32 .
– نويبع : 28 – 34 .
– طابا : 23 – 32 .
– سانت كاترين : 21 – 31 .
– الطور : 25 – 32 .
– شرم الشيخ : 28 – 37 .
– الغردقة : 27 – 36 .
– مرسى علم : 28 – 36 .
– الفيوم : 24 – 35 .
– بني سويف : 24 – 35 .
– المنيا : 25 – 35 .
– أسيوط : 25 – 36 .
– سوهاج : 26 – 38 .
– قنا : 28 – 39 .
– الأقصر : 28 – 40 .
– أسوان : 29 – 41 .
– أبو سمبل : 29 – 40 .
– الوادي الجديد : 30 – 37 .
– شلاتين : 29 – 35 .
– أبو رماد : 29 – 34 .
– رأس حدربة : 28 – 33 .
– حلايب : 29 – 33 .
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