قطع المياه عن 9 مناطق في القاهرة لمدة 24 ساعة.. تعرف عليها

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أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة ، اليوم الجمعة ، أنها سوف تقطع مياه الشرب ، عن عدة مناطق في القاهرة ، لمدة 24 ساعة ، تبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة ، وتستمر حتى الساعة العاشرة ، من مساء غدا السبت ، موضحة أن الانقطاع ، سببه استكمال أعمال تحويل خط المياه الرئيسي ، قطر 900 ملليمتر ، في شارع الحرية ، ناصية عمر المختار ، في حي المطرية .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الجمعة ، ذكرت شركة مياه الشرب في القاهرة ، أنها سوف تقطع مياه الشرب ، عن المناطق التالية : « أرض الجولف في مصر الجديدة ، رافع الغابة ، منطقة ألماظة ، السبع عمارات خلف السوبر جيت ، طريق جسر السويس ، إسكان الزهراء ، استراحة المشير في مساكن ضباط الحلمية خلف نادي 6 أكتوبر ، منطقة عزبة المطرية من شارع الحرية حتى شارع الكابلات عزبة شنودة ، وألف مسكن » .

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة ، ناشدت المواطنين ، وأصحاب المخابز ، والمستشفيات ، بتدبير احتياجاتهم من المياه ، خلال فترة الانقطاع ، موضحة في الوقت ذاته ، أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب ، تكون موجودة في المناطق المتأثرة ، وفي حال طلبها ، يرجى الاتصال بالخط الساخن « 125 » ، من التليفون الأرضي .