«التضامن»: مستعدون لصرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة في موعدها

Advertisements

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، اليوم الجمعة ، أنها اتخذت إجراءات قصوى ، استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو المقبل ، في موعدها المعتاد ، شاملة الزيادة الجديدة ، المقررة في القانون رقم 99 لسنة 2018 ، بنسبة 15% ، وبحد أدنى 150 جنيها ، وحد أقصى 625.5 جنيه ، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات ، إلى 750 جنيها .

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي ، في بيان صحفي عنها ، اليوم الجمعة ، أن الزيادة المستحقة تحسب على المعاش الشامل ، وما أضيف إليه من زيادات ، حتى يوم 30 يونيو من العام الحالي 2018 ، حيث يبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات ، والمستفيدين عنهم ، 9.5 مليون مواطن .

Advertisements

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الجمعة ، قالت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن قطاع الحاسب الآلي ، في صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي ، والعام والخاص ، انتهيا من حساب الزيادات المستحقة ، لكل ملف تأميني ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتعديل قيم المعاشات .

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أن الزيادات ، جاءت منحازة إلى المعاشات الأدنى ، بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش ، من 500 جنيه ، حيث أصبح 750 جنيها شهريا ، موضحة كذلك ، أن الوزارة سوف ترفع المعاشات ، بنسبة 23% ، لنحو 3 ملايين صاحب معاش ، وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات .

وتابعت الدكتورة غادة والي ، أن معاش 4 ملايين مستفيد ، زاد بنسبة 15% ، كما أن تكلفة الزيادة الجديدة ، التي سوف تطبق ، اعتبارا من 1 يوليو من العام الحالي 2018 ، سوف تتحملها الخزانة العامة ، وذلك بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا ، لافتة إلى الوزارة ، اتخذت الاستعدادات اللازمة ، من أجل تيسير عمليات الصرف ، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة ، لنحو 7.7 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه .

وزادت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن أصحاب المعاشات ، الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي ، تبلغ مليونين و745 ألفا و135 منفذا ، قائما بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية ، 3.5 مليار جنيه ، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية « ATM » ، بداية من بعد غد الأحد ، الموافق الأول من يوليو المقبل ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات ، اعتبارا من يوم الإثنين ، الموافق 2 يوليو المقبل ، حيث إن يوم الأحد ، سيكون « عطلة رسمية » ، احتفالا بثورة 30 يونيو .

واستطردت الدكتورة غادة والي ، قائلة إن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد ، وعددها 7 ملايين ، و879 ألفا ، و354 مكتبا ، وذلك بقيمة إجمالية ، بنحو 5 مليارات جنيه ، حيث يبدأ للصرف لهم ، اعتبارا من يوم 5 يوليو المقبل ، على أن يبدأ الصرف للمعاشات المحولة ، على البنوك ، وعددها مليون و467 ألفا و352 حالة ، وذلك بقيمة إجمالية ، 3.7 مليار جنيه ، اعتبارا من يوم 10 يوليو المقبل .

من جانبه ، قال سامي عبد الهادي ، رئيس الصندوق العام والخاص ، إن الهيئة تضم أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني ، تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ، ويتم صرف المعاشات ، من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية .