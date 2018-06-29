وزيرا خارجية مصر وتنزانيا يناقشان القضايا الإقليمية وتطورات «سد النهضة»

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التقى وزير الخارجية المصري ، السفير سامح شكري ، اليوم الجمعة ، نظيره التتزاني ، أوجستين ماهيجا ، وذلك على هامش مشاركته ، في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية ، في العاصمة الموريتانية « نواكشوط » .

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، السفير أحمد أبو زيد ، قال إن لقاء الوزيرين ، تناول مناقشة العلاقات الثنائية ، والقضايا الإقليمية المشتركة ، التي تهم مصر وتنزانيا ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن وزير الخارجية المصري ، سامح شكري ، أكد اهتمام مصر ، بتعزيز التعاون المشترك مع تنزانيا ، في المجالات المختلفة ، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص ، وجذب الاستثمارات المصرية ، إلى تنزانيا ، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية ، خاصة بناء السدود ، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري ، بين البلدين .

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وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، تحدث السفير سامح شكري خلال اللقاء ، عن أهمية وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التعاون ، واستعرض كذلك ، خبرة مصر في مجال إنشاء محطات الكهرباء والطاقة ، حيث أعرب عن تطلع مصر ، لنقل خبراتها في هذا الصدد ، إلى الأشقاء في دولة تنزانيا .

بدوره ، تحدث وزير الخارجية التنزاني ، أوجستين ماهيجا ، عن العلاقات التاريخية بين البلدين ، واهتمام بلاده بتعزيزها ، في المجالات المختلفة ، خاصة قطاع الطاقة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أن الوزيران اتفقا ، على السعي للتواصل ، بين وزارتي الكهرباء والطاقة في البلدين ، من أجل تعزيز التعاون في هذا المجال ، حيث أعرب الوزير التنزاني ، عن سعادته برغبة رجال الأعمال المصريين في الاستثمار في بلاده ، كما أكد تطلعه ، لزيادة الاستثمارات المصرية الخاصة في تنزانيا .

ولفت وزير الخارجية التنزاني ، إلى أهمية دور اللجنة المشتركة بين البلدين ، في وضع الإطار الفاعل ، لتنفيذ أطروحات التعاون بين الجانبين ، وتوضيح الفرص المتاحة للقطاع الخاص ، إضافة إلى إزالة أي عقبات في هذا الشأن .

وبالنسبة للقضايا الإقليمية ، تحدث السفير سامح شكري ، خلال اللقاء ، عن ملف المياه ، وتطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، لافتا إلى الجهود المصرية ، الرامية للتوصل إلى اتفاق ، بين مصر والسودان وإثيوبيا .

وكذلك ، أعرب السفير سامح شكري ، عن تطلع مصر ، لمشاركة الرئيس التنزاني ، في منتدى الاستثمار في إفريقيا ، الذى تستضيفه مصر ، في الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، في مدينة شرم الشيخ .