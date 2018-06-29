وزيرا خارجية مصر وتنزانيا يناقشان القضايا الإقليمية وتطورات «سد النهضة»

منذ 22 دقيقة أخبار مصر
وزيرا خارجية مصر وتنزانيا يناقشان القضايا الإقليمية وتطورات «سد النهضة»
سامح شكري

التقى وزير الخارجية المصري ، السفير سامح شكري ، اليوم الجمعة ، نظيره التتزاني ، أوجستين ماهيجا ، وذلك على هامش مشاركته ، في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية ، في العاصمة الموريتانية « نواكشوط » .

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، السفير أحمد أبو زيد ، قال إن لقاء الوزيرين ، تناول مناقشة العلاقات الثنائية ، والقضايا الإقليمية المشتركة ، التي تهم مصر وتنزانيا ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن وزير الخارجية المصري ، سامح شكري ، أكد اهتمام مصر ، بتعزيز التعاون المشترك مع تنزانيا ، في المجالات المختلفة ، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص ، وجذب الاستثمارات المصرية ، إلى تنزانيا ، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية ، خاصة بناء السدود ، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري ، بين البلدين .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، تحدث السفير سامح شكري خلال اللقاء ، عن أهمية وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التعاون ، واستعرض كذلك ، خبرة مصر في مجال إنشاء محطات الكهرباء والطاقة ، حيث أعرب عن تطلع مصر ، لنقل خبراتها في هذا الصدد ، إلى الأشقاء في دولة تنزانيا .

بدوره ، تحدث وزير الخارجية التنزاني ، أوجستين ماهيجا ، عن العلاقات التاريخية بين البلدين ، واهتمام بلاده بتعزيزها ، في المجالات المختلفة ، خاصة قطاع الطاقة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أن الوزيران اتفقا ، على السعي للتواصل ، بين وزارتي الكهرباء والطاقة في البلدين ، من أجل تعزيز التعاون في هذا المجال ، حيث أعرب الوزير التنزاني ، عن سعادته برغبة رجال الأعمال المصريين في الاستثمار في بلاده ، كما أكد تطلعه ، لزيادة الاستثمارات المصرية الخاصة في تنزانيا .

ولفت وزير الخارجية التنزاني ، إلى أهمية دور اللجنة المشتركة بين البلدين ، في وضع الإطار الفاعل ، لتنفيذ أطروحات التعاون بين الجانبين ، وتوضيح الفرص المتاحة للقطاع الخاص ، إضافة إلى إزالة أي عقبات في هذا الشأن .

وبالنسبة للقضايا الإقليمية ، تحدث السفير سامح شكري ، خلال اللقاء ، عن ملف المياه ، وتطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، لافتا إلى الجهود المصرية ، الرامية للتوصل إلى اتفاق ، بين مصر والسودان وإثيوبيا .

وكذلك ، أعرب السفير سامح شكري ، عن تطلع مصر ، لمشاركة الرئيس التنزاني ، في منتدى الاستثمار في إفريقيا ، الذى تستضيفه مصر ، في الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، في مدينة شرم الشيخ .