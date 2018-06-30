مقدار الزيادة في معاشات يوليو 2018 ومواعيد الصرف

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الزيادة في معاشات يوليو 2018 ومواعيد صرف المعاشات نقدمها لكم، حيث تسقوم وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الحالية بالاستعداد لصرف معاشات شهر يوليو 2018، ومن المقرر أن يتم صرفها في يوم الأحد القادم الموافق 1 يوليو 2018، ومن المقرر أن يصاحب صرف المعاشات صرف قيمة الزيادة التي ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإضافتها أيضًا، هذا وفقا لما ينصه القانون رقم 99 التابع لعام 2018 الجاري.

ووفقا لما ورد إلينا، فإن قيمة الزيادة التي مقرر إضافتها على معاشات يوليو 2018 ستكون بقيمة 15%، بحيث يكون الحد الأقصى للزيادة المضافة 625 جنيه والحد الأدنى لها 150 جنيه، هذا وبناء عليه، فإن الحد الأدنى للمعاشات سيرتفع بشكل عام لتصبح قيمته 750 جنيه.

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الزيادة في معاشات يوليو 2018

وخلال التصريحات التي قامت بها وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي”، فقد أعلنت عن قيام الحاسب الآلي في صندوق التأمين الخاص والعام والاجتماعي بالانتهاء من حساب قيمة الزيادة على معاشات يوليو 2018 وإضافتها، هذا كما قامت الوزارة بالانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بزيادة المعاشات، وارتفعت قيمة المعاشات المتدنية ليصبح الحد الأدنى لها 750 جنيه بعد أن كانت 500 جنيه.

كما شملت الإجراءات أيضًا زيادة جديدة لنحو 43% من أصحاب المعاشات بما يعادل 3 مليون فرد بقيمة 23%، بينما وصلت قيمة الزيادة المضافة على معاشات 4 ملايين فرد إلى 15%، ومع الزيادة الجديدة التي ستضيفها الحكومة بدءً من 1 يوليو القادم 2018، فإن الخزانة سوف تتحمل ما يعادل 24.2 مليار جنيه.

موعد صرف معاشات يوليو 2018

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على استعدادها الكامل لصرف المعاشات في المواعيد المقررة لها، حيث ستقوم الوزارة بصرف حوالي 13 مليار جنيه لنحو 7.7 مليون فرد، وسيكون موعد الصرف كالتالي:

صرف المعاشات من ماكينات ATM سيبدأ من الأحد الموافق 1 يوليو 2018.

صرف المعاشات من التأمينات سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 2 يوليو 2018.

صرف المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد سيبدأ يوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018.

مواعيد صرف المعاشات في الحسابات البنكية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018.