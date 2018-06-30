اليوم.. حدائق ومتنزهات القاهرة «مجانا» في ذكرى «30 يونيو»

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أعلنت محافظة القاهرة ، برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد ، فتح حدائق ومتنزهات المحافظة ، العامة والمميزة ، اليوم السبت ، « مجانا » ، أمام المواطنين ، وذلك بمناسبة احتفالات المصريين ، بذكرى ثورة 30 يونيو .

المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، وجه المسؤولين في المحافظة ، برفع حالة الاستعداد ، في الحدائق والمتنزهات ، وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب ، لإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين ، كما وجه كذلك ، بمراجعة الألعاب الترفيهية ، حرصا على سلامة مستخدميها .

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اللواء محسن المأمون ، رئيس هيئة النظافة والتجميل في القاهرة ، قال في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، إن الهيئة استعدت بشكل جيد ، لاحتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو ، حيث تم تجهيز الحدائق العامة والمتميزة ، على أعلى مستوى ، من أجل استقبال المواطنين ، فضلا عن رفع حالة الطوارئ ، في قطاعات الهيئة كافة ، والاهتمام بنظافة الشوارع ، خاصة بالتزامن مع احتفالات المصريين .