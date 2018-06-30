تعرف على حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم السبت 30 ونيو 2018

منذ 33 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم السبت 30 ونيو 2018
مرور القاهرة

انتظمت حركة المرور ، في محافظتي القاهرة والجيزة ، صباح اليوم السبت ، خلال ساعات الذروة الصباحية ، وسط انتشار أمني في الشوارع والميادين ، لملاحظة حركة السيارات ، وتأمين رحلات المواطنين ، على الطرق والمحاور والكباري ، في المحافظتين ، فضلا عن سحب أي كثافات مرورية ، وإزالة المعوقات المرورية في الطرق المختلفة .

وشهدت حركة السيارات ، انتظاما أعلى الطريق الدائري ، ومحور 26 يوليو ، وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى كوبري أكتوبر ، وميدان التحرير ، وروكسي ، ورمسيس. وعبد المنعم رياض ، ومناطق وسط البلد ، بينما شهد محيط جامعة القاهرة ، بطأ في حركة السيارات ، بسبب أعمال إنشاء نفق ، في ميدان النهضة ، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات ، في شارع النيل السياحي ، ومديرية أمن الجيزة ، وفي منطقة كورنيش النيل .

وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى محاور الجيزة ، في شوارع « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، البحر الأعظم ، نزلة الدائري اتجاه الصعيد ، الوراق ، والمريوطية » ، وسط انتشار الخدمات ، على الطرق كافة .