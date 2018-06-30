«البترول»: 6 مليارات قدم مكعب يوميا إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

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وصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ، إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا ، خلال شهر يونيو ، من العام الحالي 2018 ، حيث سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ، مطلع العام 2016 ، نحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميا ، وذلك قبل أن يرتفع حاليا ، إلى 6 مليارات قدم مكعب ، بحسب ما ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا .

ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ، يأتي بعد نجاح وزارة البترول ، في زيادة إنتاج حقل ظهر العملاق ، في البحر المتوسط ، من 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ، منتصف ديسمبر الماضي ، من العام 2017 ، حيث وصل حاليا ، إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز ، وذلك بعد تشغيل 3 خطوط إنتاجية إضافية ، من المرحلة الأولى من حقل ظهر .

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شركة « إيني » الإيطالية ، وهي المشغل الرئيسي لحقل ظهر ، تخطط لوصول إنتاج الحقل ، إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعب يوميا ، خلال شهر أغسطس ، وملياري قدم ، قبل نهاية العام الحالي 2018 ، ونحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميا ، قبل منتصف العام المقبل 2019 .

وفي تصريحات صحفية سابقة عنه ، أكد وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، أن إجمالي الإنتاج المضاف يوميا ، من الغاز الطبيعي ، منذ بداية العام الماضي 2017 ، وحتى نهاية شهر مايو المنصرم ، بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب ، و5.17 ألف برميل متكثفات ، حيث نجحت شركة « بتروبل » ، في زيادة إنتاج حقل « نورس » ، في منطقة دلتا النيل ، وربطه بتسهيلات « أبو ماضي » ، واستئجار وحدتين لمعالجة الغاز الطبيعي ، ليصل إلى 1.150 مليار قدم مكعب غاز يوميا ، وفي شركة « أبوقير » ، تم وضع 6 آبار على الإنتاج ، ليصل معدل الإنتاج ، إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يوميا .

الإنتاج المبكر من حقل « أتول » ، التابع للشركة الفرعونية للبترول ، يتم بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا ، بحسب تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا ، كما أن مشروع شمال الإسكندرية ، واحدا من أهم مشروعات الغاز ، الذي بدأ الإنتاج المبكر منه ، من حقلي « ليبرا » و « تورس » ، في مارس الماضي ، بمعدل 720 مليون قدم مكعب غاز يوميا .

وزارة البترول والثروة المعدنية ، تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ، خلال العام الحالي ، عن طريق ربط المزيد من المشروعات الغازية ، وبينها المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية ، حيث جار الانتهاء من أعمال تنمية حقلي « جيزة » و « فيوم » ، لوضعهما على الإنتاج ، بنهاية العام الحالي ، وذلك بطاقة إنتاجية ، تتراوح بين 500 حتى 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز ، فضلا عن مشروع المرحلة التاسعة « ب » ، في منطقة غرب الدلتا العميق .

وفي الفترة من بداية العام المقبل 2019 ، وحتى العام 2020 ، سوف يبدأ الإنتاج من حقل « ريفين » ، في أكتوبر 2019 ، وربط مشروعات « هارمتان ، غرب البرلس ، شمال العامرية ، شمال إدكو ، دسوق ، وسلامات » ، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية .

وأوضح المهندس طارق الملا ، أن الوزارة تستهدف كذلك ، العمل لزيادة إنتاجية حقول الغاز الحالية ، وإنجاز مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة ، والإسراع بوتيرة العمل فيها ، من أجل وضعها على خريطة الإنتاج ، بما يستهدف تعويض التناقص الطبيعي ، في إنتاجية الحقول القديمة ، فضلا عن زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز ، للمساهمة في سد الفجوة ، بين الإنتاج والاستهلاك ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ، والتوقف عن استيراد الغاز المسال ، بنهاية العام الحالي .