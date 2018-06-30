«إسكان النواب» تناقش 7 مشروعات بقوانين في اجتماعات الأسبوع الحالي

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تناقش لجنة الإسكان في مجلس النواب ، خلال الأسبوع الحالي ، مشروع قانون قدمته الحكومة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، خاص بتعديل بعض أحكام قانون البناء ، الصادر في القانون رقم 119 ، لسنة 2008 .

اللجنة تناقش خلال اجتماعاتها ، 6 مشروعات بقوانين ، فضلا عن مشروع القانون ، المقدم من الحكومة ، بشأن تعديل البناء الموحد ، حيث إن التعديلات ، عبارة عن مقترحات ، بشأن آليات إصدار التراخيص الجديدة للبناء ، كي لا تكون هذه التعديلات ، هي والعدم سواء ، خاصة وأن الهدف من تعديلات الحكومة ، والمقترحات المقدمة من النواب ، تصب جميعها ، في إطار وقف سيل البناء العشوائي والمخالف .

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التعديلات الجديدة ، تنص على تذليل العقبات ، أمام المواطنين ، في استخراج تراخيص البناء ، وتقليص مدة التراخيص ، على أن تكون من خلال مكاتب استشارية ، وليست المحليات كما هو معمول به ، في الوقت الحالي ، من أجل القضاء على ظاهرة الفساد ، في استخراج التراخيص ، كما أن هناك العديد من الملاحظات. بشأن خطوط التنظيم والارتفاع ، وضرورة وضع شروط صارمة ، لمنع المخالفة مرة أخرى .