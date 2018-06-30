«الكهرباء» تحدد 6 آليات للتعامل مع الممتنعين عن سداد الفواتير.. تعرف عليها

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حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، برئاسة المهندس محمد شاكر ، 6 آليات ، لتنشيط ورفع نسب التحصيل ، في شركات توزيع الكهرباء ، في محافظات الجمهورية كافة ، بغرض تقليل خسائر الشركة المالية ، بسبب مديونيات المشتركين .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، آليات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لتحصيل مديونيات الممتنعين عن السداد ، وهي كالتالي :

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1. يوجد نوعين من المديونية ، الأولى تكون ناتجة عن تقصير من المحصل ، الذي يعمل في شركة الكهرباء ، ويتم التأكد من هذه الحالات ، عن طريق حصر المشتركين في المنطقة أو العقار بالكامل ، فإذا ثبت أن العقار أو منطقة بالكامل ، لم تسدد فواتير الاستهلاك بانتظام ، يحال المحصل إلى التحقيق ، ويتم إيقافه عن العمل ، فضلا عن تطبيق اللائحة التجارية ، على هؤلاء المشتركين .

2. النوع الثاني من المديونية ، يتمثل في أن المشترك ، لا يسدد الفواتير ، خلافا عن باقي المشتركين في المنطقة أو العقار ، ويعامل هذا المشترك ، وفقا لآليات وضوابط تحصيل فواتير الكهرباء ، وجميع المديونيات يتم تقسيطها دون فوائد ، حسب رغبة العميل .

3. يتم إنذار المشترك ، الذي لم يسدد مستحقات الوزارة ، حتى إن كانت شهرا واحدا ، فضلا عن قطع التيار في اليوم ذاته ، إذا لم يستجب المشترك ، ويسوي مديونيته ، مع شركة الكهرباء .

4. يتم إلغاء التعاقد ، مع المشترك الذي لم يستجب. ويسدد مديونيته ، رغم الإنذار ، فضلا عن قطع التيار عنه ، خلال شهر من تاريخ الإنذار .

5. تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين ، سواء كانت تجارية. أو منزلية ، أو صناعية ، أو حكومية ، حتى 30 يونيو 2018 ، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء القديمة. وليس بالأسعار الجديدة .

6. تحرير محاضر سرقات تيار ، لمن يوصل التيار رغم قطعه ، من قبل شركة الكهرباء ، فضلا عن محاسبته ، بسعر الشريحة السابعة ، دون دعم. بواقع 145 قرشا للكيلو وات ساعة .