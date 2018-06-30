«الشعب الديمقراطي» يكلف أحمد الحسيني بمنصب أمين عام الحزب في المنوفية

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كلف إمام حسن علي ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي ، أحمد الحسيني عبد الرحمن متولي ، بتولي منصب أمين عام الحزب في محافظة المنوفية ، فضلا عن تمثيل الحزب ، في المؤتمرات السياسية التي تشهدها محافظة المنوفية .

وأوضح رئيس « الشعب الديمقراطي » ، في بيان صحفي عن الحزب ، أن قراره المذكور ، سيتم العمل به ، بداية من يوم 29 يونيو 2018 ، وحتى موعد إجراء الانتخابات الداخلية للحزب ، والمؤتمر العام ، مطالبا أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، بتنفيذ القرار .

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ويعرف أحمد الحسيني ، بنشاطه الخدمي في محافظة المنوفية ، فضلا عن مشاركته ، في العديد من الأنشطة والفعاليات في المحافظة ، إضافة إلى أنه يجهز ، لخوض انتخابات مجلس النواب ، المزمع انطلاقها في العام 2020 .

وتأسس حزب الشعب الديمقراطي ، في يوم 15 مارس من العام 1992 ، ومقره الرئيسي في حي السيدة زينب ، كما يتبنى الحزب في برنامجه ، النظام الديمقراطي البرلماني ، ويصدر الحزب جريدة ناطقه باسمه ، وهي « شعب مصر » .