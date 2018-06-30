ننشر لكم .. بيان وزارة الخارجية المصرية تعليقًا على “هجوم مالي”

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أعلنت جمهورية مصر العربية عن أدانتها للهجوم الذي استهدف مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس بمالي مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عنها اليوم جاء فيه التالي “إن مصر تدعم قوة مجموعة دول الساحل الخمس في مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة”.

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وأكدت على وقوف حكومة الدولة المصرية وشعبها مع حكومة شعب مالي في مكافحة “الإرهاب”، وأعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وقد صرح المتحدث باسم قوة عسكرية إفريقية في مالي عن قيام إرهابيين مسلحين بالمتفجرات والصواريخ بإحداث غارة على مقر للقوة في “وسط مالي” مما أدى إلى سقوط ستة أشخاص على الأقل.

وقد أوضح المسؤولين أن المسلحين قد هاجموا المجمع القائم في بلدة سيفاري باستخدام “سيارة ملغومة”، كما قاموا بتبادل النيران مع قوات مالي محاولين اختراقهم.

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