“القوى العاملة” تكلف مفتشين لمتابعة تنفيذ إجازة الغد

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أعلنت وزارة القوى العاملة في منشور صادر إلى مديريات القوى العاملة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن قيام المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة الغد الأحد الموافق الأول من شهر يوليو في المنشآت والمصانع وكذلك شركات القطاع الخاص، بدلاُ من يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري بمناسبة “ذكرى ثورة 30 يونيو”.

وقد جاءت تلك الإجراءات بناء على قرار صادر من الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء المصري والذي نص على التالي: أن يكون يوم الأحد الموافق الأول من شهر يوليو إجازة رسمية ومدفوعة الأجر من قبل المصالح الحكومية والوزارات وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بدلاً من يوم السبت 30 يونيو في ذكرى الاحتفال بالثورة.

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هذا وأعلن “محمد سعفان”، وزير القوى العاملة، أن يوم الأحد يعد إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون 12 لعام 2003، ويجوز لصاحب العلم تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت طبيعة العمل لذلك، ويستحق العامل في تلك الحالة بالإضافة إلى أجره من هذا اليوم الحصول على أجر مماثل.

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