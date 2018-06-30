وزارة العمل تطلق الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال 2018/ 2025

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن إطلاق الخطة الوطنية لمشروع “مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018/ 2025” غداً الموافق الأول من شهر يوليو.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع “منظمة العمل الدولية” على أن يتم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في أحد الفنادق الكبرى القائمة في القاهرة.

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وأوضح محمد سعفان أن خطة مشروع “مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018/ 2025” يتم تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تشمل ممثلين من عدد من الوزارات والجهات المعنية وكذلك شركاء اجتماعيين من أجل القضاء على عمالة الأطفال في جمهورية مصر العربية.

أكد على أن هناك العديد من البرامج والسياسات الهادفة على تحسين نوعية التعليم وكذلك مكافحة الفقر والذي يساهم بشكل كبير في تخفيف منابع عمل الأطفال داخل الدولة المصرية.

كما وجه وزير العمل الشكر إلى فريق العمل الذي تعاون وساهم في إعداد خطة مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018/ 2025 في الوزارة بالتعاون مع ممثلين من الوزارات الأخرى وممثلين من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهات مختلفة إلى جانب خبراء من منظمة العمل الدولية الذين قاموا بتقديم الدعم الفني اللازم للمشروع.

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