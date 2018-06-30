وزير الأوقاف يطالب الأئمة التيسير على الحجاج بموسم الحج

Advertisements

أعلن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة “إن التيسير الذي ننظر إليه في أمور الحج منضبط بضوابط الشرع”، كما طالب الأئمة بالعمل على التيسير على الناس دون تفريط أو إفراط.

وقد أضاف وزير الأوقاف خلال افتتاحه “دورة فقه الحج” في مسجد النور القائم في منطقة العباسية “إن هناك ستين إماماً سوف يرافقون بعثة الحج، وهم من المتميزين والمتفوقين”.

Advertisements

كما طالب مختار جمعة جميع المرافق لبعثة الحج بفهم “كتاب التيسير في الحج”، وأشار إلى أن الأئمة سوف ينقسمون إلى مجموعات “مجموعة خاصة ببعثة الداخلية، ومجموعة خاصة ببعثة السياحة، ومجموعة خاصة ببعثة التضامن الاجتماعي.

وقد طالب وزير الأوقاف الأئمة المرافقين إلى بعثة الحج “فهم الغايات والمقاصد من القواعد الفقهية، وأن لا نأخذ شكل الدين، ونضيع جوهرة، ونظهر إننا ملتزمون”، وأوضح “إن الجماعات المتطرفة تسوق نفسها بالشكل فقط”.

وقد طالب الأئمة بالتيسير على الحجاج أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال دراسة القضايا والمسائل المتعلقة بالحج، وخصوصاً تلك المسائل المتعلقة بالمستجدات العصرية الحديثة، وقد أكد على ضرورة التيسير لا التعسير على الحجاج.

أقرا المزيد احتفالية في مطار القاهرة الجوي للاحتفال ببداية موسم الحج