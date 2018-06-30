لأول مرة في مصر.. الموافقة على التحاق الإناث بكلية طب القوات المسلحة

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قام اليوم القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق “محمد زكي” بالتصديق على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية “كلية طب القوات المسلحة للإناث والذكور، الكلية الحربية، الكلية الجوية، الكلية البحرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الدفاع الجوي، والمعهد الفني للقوات المسلحة”.

وجاء ذلك القرار للتصديق على الدفعة الجديدة من حملة “الثانوية العامة، والشهادات المعادلة، والثانوية الأزهرية، والشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها” دفعة “أكتوبر عام 2018”.

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وقد تم التصديق لأول مرة في جمهورية مصر العربية على الموافق لسحب ملفات القبول بجميع مراحل الاختبارات الخاصة بالتنسيق للطالبات “الإناث” المتقدمين من أجل الالتحاق بكلية طب للقوات المسلحة في مختلف محافظات الدولة المصرية.

وعلى أن يتم سحب طلبات الالتحاق للإناث من مكتب تنسيق “الكلية الحربية” القائم في مصر الجديدة، وذلك في الفترة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر يوليو لعام 2018.

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