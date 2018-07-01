البابا تواضروس يترأس احتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر

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يقوم بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني اليوم الأحد بإحياء احتفالية بمناسبة “دخول العائلة المقدسة إلى الدولة المصرية”، وذلك في “كنيسة السيدة العذراء مريم” القائمة في المعادي.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية عدد من أساقفة الكنسية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسؤولين، ويجدر هنا الإشارة إلى أن كنسية السيدة العذراء مريم القائمة في المعادي تأتي من ضمن المواقع التي قد قامت بزيارتها العائلة المقدسة أثناء تواجدها على الأراضي المصرية، وقد سميت بهذا الاسم بسبب مرور السيد مريم العذراء بتلك المنطقة.

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