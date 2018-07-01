الأزهر يطلق تنبيه لجميع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية

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وجه الأزهر الشريف تنبيه إلى بناته وأبنائه من طالبات وطلاب الثانوية الأزهرية، كما تم توجيه التنبيه إلى جميع العاملين المنتدبين لأعمال امتحانات “الشهادة الثانوية الأزهرية” عن عقد الامتحانات في موعدها المحدد اليوم الموافق الأول من شهر يوليو تبعاً للجدول الموضوع والمعلن عنها.

وقد أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي في قرار وزاري على اعتبار اليوم الموافق الأول من شهر يوليو لعام 2018 إجازة رسمية في الدولة المصرية في ظل احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو.

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وقد أكد مجلس الوزراء المصري على أن تلك الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في “المدارس، والمعاهد، وكذلك الجامعات” والتي تستمر في أداء الاختبارات تبعاً للجدول والمواعيد الموضوعة لذلك.

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