اليوم.. بداية صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15%

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف المعاشات عن شهر يوليو بالزيادة الشاملة اليوم الأحد، وجاءت الزيادة بناء على القانون الصادر تحت رقم تسعة وتسعين لعام 2018.

وجاءت الزيادة بنسبة خمسة عشر في المئة بحد أدنى مائة وخمسين جنيهاً، وبحد أقصى 625,5 جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى سبعمائة وخمسين جنيهاً على أن يتم حساب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما تم إضافته من زيادات حتى يوم الثلاثين من شهر يونيو لعام 2018.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن إجمالي عدد أصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين منها داخل الدولة المصرية يبلغ عددهم حوالي 9,5 مليون مواطن مصري، وقد أعلنت الدكتورة “غادة والي”، أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي والحكومي والعام والخاص قد قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادات قد جاءت منحازة إلى المعاشات الأدنى بحيث تم رفع الحد الأدنى من خمسمائة ليصبح سبعمائة وخمسين جنيهاً شهرياً، كما ستُرتفع المعاشات بنسبة ثلاثة وعشرين في المئة لثلاثة مليون صاحب معاش، وهم يمثلون نسبة ثلاثة وأربعين في المئة من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش أربعة مليون مستفيد بنسبة خمسة عشر في المئة، وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي سوف تُطبق اعتباراً من الأول من شهر يوليو لعام 2018 سوف تتحملها الخزانة العامة بقيمة 24,2 مليار جنيه مصري سنوياً.

وأوضحت “والي”، أنه قد تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة من أجل تيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لعدد 7,7 مليون قائم بالصرف قيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة عشر مليار جنيه مصري.

وأشارت إلى أصحاب المعاشات الذي يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي يبلغ عددهم حوالي 2745135 قائماً بالصرف بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة ونصف مليار جنية متاح لهم الصرف من مكانيات الصراف الألي بداية من شهر يوليو الحالي، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر يوليو بسبب اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية بسبب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو”.

وأوضحت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها ٣٥٤٧٨٧٩ حالة بقيمة إجمالية ٥.٨ مليار جنيه يبدأ الصرف لهم اعتبارًا من يوم ٥ يوليو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها ١٤٦٧٣٥٢حالة بقيمة إجمالية ٣.٧ مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 يوليو”.

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