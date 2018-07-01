وزيرة الصحة تشكر الأطباء بعد حادث «أتوبيس الزعفرانة»: المثابرة ليست جديدة عليكم

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نسقت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، مساء أمس السبت ، مع فريق طبي على أعلى مستوى ، يضم أساتذة جراحة المخ والأعصاب ، والعظام ، لمناظرة الحالات ، التي أصيبت في حادث ، انقلاب أتوبيس رحلات ، بعد تصادمه مع ميكروباص ، عصر أمس ، على طريق « بني سويف – الزعفرانة » ، في محافظة البحر الأحمر ، والذي أسفر عن وفاة 3 مواطنين ، فضلا عن إصابة 23 آخرين ، وذلك في اتصال هاتفي ، مع عميد كلية طب قصر العيني ، الدكتور فتحي خضير .

الدكتورة هالة زايد ، أكدت أن الدكتور فتحي خضير ، استجاب لطلبها بشكل فوري ، ونسق مع الدكتور أحمد صبحي ، أستاذ جراحة التجميل ، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة ، و تم إرسال الفريق الطبي ، إلى مستشفيات « الغردقة العام ، ورأس غارب المركزي » ، لمناظرة الحالات التي أصيبت في الحادث .

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وزيرة الصحة والسكان ، أكدت أنه تم تشكيل فريق طبي ، من مستشفى الجونة المركزي ، لمناظرة الحالات التي أصيبت في الحادث ، وأضافت : « إذا احتجنا إلى نقل الحالات إلى هناك ، سوف تنقل على نفقة وزارة الصحة ، وذلك في إطار التعاون ، بين القطاع العام والقطاع الخاص » .

وفي بيان صحفي عنها ، ذكرت وزارة الصحة ، أن الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، تواصلت مع الدكتور مصطفى عبد الخالق ، عميد كلية طب سوهاج ، الذي شكل على الفور ، فريق طبي ، ضم أساتذة الجراحة العامة ، وجراحة المخ والأعصاب ، وجراحة الأوعية الدموية ، والعظام ، والتجميل ، فضلا عن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا ، ومديري المستشفيات الحالي والسابق ، ومدير استقبال الطوارئ ، في المستشفى الجامعي ، وذلك لمناظرة الحالات .

ولفتت وزارة الصحة والسكان ، إلى أن الفريق الطبي ، قدم العلاج لـ9 حالات ، في مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج ، بينما باقي الحالات ، أحدها مصابة بكسر في فقرات العمود الفقري ، والأخرى مصابة بنزيف داخلي في البطن ، والذي استدعى نقلهم فورا إلى المستشفى الجامعي في سوهاج ، وخضعوا للعلاج والملاحظة .

وأشادت الدكتورة هالة زايد ، بأداء قيادات وزارة الصحة والسكان ، والفريق الطبي ، والعاملين في مستشفيات الوزارة ، من أطباء وفنيين وتمريض ، حيث وجهت لهم خالص الشكر والعرفان ، وزادت : « ليس جديدا عليكم ، المثابرة ومواصلة الليل بالنهار ، لتقديم خدمة طبية لائقة للمريض المصري » .