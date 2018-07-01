غدا.. «النواب» يناقش 4 ملفات مهمة و30 تقريرا من لجنة الشكاوى

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يناقش مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، غدا الإثنين ، في جلسته العامة التي تعقد صباحا ، بعص القضايا والملفات المهمة ، من بينها ، 4 تقارير للجان النوعية ، بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات .

وفي مقدمة الملفات ، التي من المقرر ، أن يناقشها مجلس النواب ، في جلسته العامة صباح غدا الإثنين ، تقرير اللجنة المشتركة ، من لجنة الخطة والموازنة ، ومكاتب « الشؤون الاقتصادية ، الإدارة المحلية ، الري والزراعة ، الإسكان والمرافق ، والشؤون الدستورية » ، والخاص بمشروع قانون ، قدمته الحكومة المصرية ، بشأن إصدار قانون ، تنظيم المزايدات والمناقصات .

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وكذلك ، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، بشأن مشروع قانون ، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية ، في القانون رقم 66 ، لسنة 1962 وتعديلاته .

ويناقش المجلس في جلسته العامة غدا ، تقرير اللجنة المشتركة ، التي تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكاتب لجان « الشؤون الاقتصادية ، العلاقات الخارجية ، والخطة والموازنة » ، وذلك عن قرار رئيس الجمهورية ، رقم 266 لسنه 2018 ، والخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة ، بين الحكومة المصرية ، والحكومة اليابانية ، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي ، قرضا تصل قيمته ، إلى 18 مليارا و626 مليون ين ياباني ، للحكومة المصرية ، من أجل تنفيذ الشراكة المصرية اليابانية ، في مجال التعليم ، والخاص ببرنامج « دعم المدارس المصرية اليابانية » .

وبحسب جدول أعمال الجلسة العامة ، في مجلس النواب ، غدا الإثنين ، يناقش البرلمان ، تقرير اللجنة المشتركة ، التي تضم لجنة الشؤون الصحية ، ومكاتب لجان ، « الشؤون الاقتصادية ، العلاقات الخارجية ، والخطة والموازنة » ، عن قرار جمهورية مصر العربية ، رقم 174 لسنه 2018 ، والخاص بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة ، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن تحسين النتائح الصحية للمجموعات المستهدفة .

مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة ، يتضمن نشاطين أساسيين ، وهما نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة ، والثاني ، برنامج خاص بالمسح الديموجرافي والصحي في مصر ، للعام الحالي 2018 .

وكذلك ، وينظر مجلس النواب ، في جلسته العامة غدا الإثنين ، 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى ، في مجلس النواب ، بشأن اقتراحات برغبة ، مقدمة من أعضاء المجلس ، في بعض القضايا التي تمس تحسين ظروف معيشة المواطنين .