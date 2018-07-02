تابع .. السبب وراء مقتل عدد من أهالي قرية “ميت سعيد” بالبحيرة

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تقدم البرلماني “محمد عمارة” إلى الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في ببيان عاجل بسبب انتشار عدد كبير من الثعابين والأفاعي في قرية “ميت سعيد” التابعة إلى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وأضاف النائب أن الثعابين والأفاعي قد انتشرت في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن تعرض عدد كبير من الأهالي للدغات التي أدت إلى موت البعض وتم إيداع البعض في العناية المركزة بمحافظة البحيرة.

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وقد طالب النائب “محمد عمارة” من الدكتور “مصطفى مدبولي” التدخل وبشكل فوري في تلك المسألة، وأوضح البرلماني قائلاً : انقذونا الثعابين والأفاعي بتاكل الناس في البحيرة.

كما طالب البرلماني في بيان صحفي بإقالة محافظ البحيرة على الفور، حيث أنه تقدم لأكثر من مرة بطلب تطهير تلك المنطقة المشهورة بوجود عدد كبير من الثعابين والأفاعي دون أي استجابة منه مما أسفر على توغل تلك الثعابين في المنطقة ومن ثم بدأت في مهاجمة الأهالي.

وقد خرج عدد من الثعابين لأول مرة هذا المساء على المواطنين بشل مفاجئ وهاجمت الكثير من الأهالي مما أسفر عن موت بعض الحالات، والبعض الآخر في الرعاية المركزة.

وقد أضاف البرلماني قائلاً: إن تلك المنطقة الزراعية في حاجة ماسة إلى التطهير وقد سبق تقديم أكثر من طلب للجهات المختصة في المحافظة بشأن عمليات التطهير ودون أي استجابة منهم.

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