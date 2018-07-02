الرئاسة: نجاح بدرجة امتياز لقيادة الدولة في استعادة مكانتها بالقارة الإفريقية

Advertisements

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي” قائلاً: سعت مصر خلال السنوات الأربع السابقة نحو إعلاء شأن انتماءها الإفريقي، والاعتزاز بهويتها الإفريقية، والتركيز على قضايا القارة، في معظم خطابات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الخارجية، وخصوصاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أعلن السفير “بسام راضي” في تصريحاته اليوم بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية الحالية في الدولة الموريتانية، قائلاً: إن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” وضع منذ توليه المسؤولية في عام 2014، العلاقات المصرية الإفريقية في مقدمة أولويات ملفات التحرك الخارجي، مرتكزاً على عدة محاور، منها تكثيف اللقاءات مع القادة الافارقة، والقيام بجولات شملت العديد من دول القارة، إلى جانب مشاركته بشكل منتظم بالقمم الإفريقية بهدف تعزيز التواصل مع دول القارة.

Advertisements

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن تلك الجهود والاتصالات، قد أسفرت عن تطور وضع جمهورية مصر العربية وتطور من علاقاتها مع دول القارة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي الذي كان قد علق عضويتها نتيجة عدم فهم حقيقة ثورة 30 يونيو.

وأضاف قائلاً، أن الدولة المصرية قد استعادت عضوتها كاملة في الاتحاد الإفريقي ووصولاً إلى رئاستها لقمته المقررة مع بداية العام القادم 2019 بمشيئة الله جل وعلا، وهو الأمر الذي يمثل نجاحاً بدرجة امتياز من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية في استعادة مكانتها ودور الدولة الرائد بالقارة السمراء.

كما أوضح السفير بسام راضي، أنه قد تم تحقيق تقدم سياسي كبير في عدد من الملفات الهامة، ومن بينها الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس “عبدالفتاح السيسي” إلى إثيوبيا، وإلقاء بيان تاريخي في البرلمان الإثيوبي، ثم توقيع اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة في الخرطوم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قد سخرت أيضًا فترة عضويتها غير الدائمة داخل مجلس الأمن الدولي، وعلى مدار العامين السابقين من أجل دعم القضايا الإفريقية، والعمل على تعزيز مصالح شعوبها.

وأكد على أن هناك جهود دائمة ومستمرة، في ضوء الإمكانية المصرية المتاحة من أجل العمل على تعزيز انفتاح الدولة على القارة الإفريقية في مختلف المجالات، وإعلاء مبادئ التعاون الإقليمي، وخصوصاً على صعيد حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي في إطار مبدأ ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

أقرا المزيد بعد غد.. «التخطيط» تطلق مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» بمشاركة إماراتية