“نقيب الفلاحين” يطالب الزراعة بصرف الأسمدة في بداية الموسم

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أكد النقيب العام للفلاحين “حسين عبدالرحمن أبوصدام” على أن الأسمدة الزراعية متوفرة خلال الوقت الراهن في الجمعيات الزراعية، ولكن المشكلة الرئيسية أنها تأتي في وقت متأخر، ومن المفترض أن تأتي تلك الأسمدة في الموعد المناسب لها.

وأضاف النقيب العام للفلاحين قائلاً: أن الفلاح يلجأ في حالات تأخر الأسمدة بالجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء، وبالتالي يعطي فرصة للتجار باستغلاله.

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وأكمل، أنه على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن تقوم بتوفير الأسمدة الزراعية في أول الموسم، وليس في منتصف الموسم، لأن المحاصيل الزراعية تحتاج إلى الأسمدة الزراعية في بداية الموسم وليس في المنتصف.

وأشار “حسين عبدالرحمن أبو صدام” إلى أن الفدان الواحد يحتاج إلى ستة عبوات والجمعيات الزراعية تقوم بصرف ثلاثة عبوات فقط من الأسمدة فهذه الكمية غير مناسبة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت عن توفير مليون طن أسمدة للجمعيات الزراعية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية منذ بدء الموسم الزراعي الحالي الصيفي.

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