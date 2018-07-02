لهذا السبب .. ستنقطع المياه عن القناطر الخيرية اليوم لمدة 6 ساعات

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صرح رئيس شركة مياه القليوبية المهندس “مصطفى مجاهد” عن انقطاع المياه في مدينة “القناطر الخيرية” بشكل كامل لمدة تصل إلى ستة ساعات اعتباراً من تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، وحتى تمام الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء.

وأوضح أن السبب في انقطاع المياه هو أعمال الغسيل الدوري وأعمال التطهير لشبكات المياه في مدينة القناطر الخيرية، وقد شدد المهندس مصطفى مجاهد على المستشفيات وأصحاب المخابز وكذلك المواطنين على ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

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وأكد رئيس شركة مياه القليوبية في حالة احتياج المواطنين إلى مياه الشرب سوف يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وذلك من خلال إبلاغ المواطنين بذلك من خلال الخط الساخن على الرقم التالي 125 من أي تليفون أرضي.

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