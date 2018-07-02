تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 يوليو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة. على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على شمال الصعيد ، وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك ، على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته ، تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 24 – 35 .

– وسط الدلتا : 23 – 34 .

– الإسكندرية : 21 – 30 .

– بلطيم : 24 – 31 .

– مطروح : 21 – 28 .

– السلوم : 20 – 28 .

– سيوة : 25 – 34 .

– بورسعيد : 24 – 29 .

– دمياط : 23 – 29 .

– العريش : 20 – 31 .

– رفح : 19 – 31 .

– الإسماعيلية : 23 – 34 .

– السويس : 23 – 34 .

– رأس سدر : 24 – 35 .

– نخل : 17 – 34 .

– نويبع : 26 – 36 .

– طابا : 23 – 34 .

– سانت كاترين : 17 – 35 .

– الطور : 25 – 34 .

– شرم الشيخ : 27 – 37 .

– الغردقة : 26 – 37 .

– مرسى علم : 27 – 36 .

– الفيوم : 22 – 36.

– بني سويف : 22 – 36.

– المنيا : 21 – 37 .

– أسيوط : 22 – 38 .

– سوهاج : 23 – 39 .

– قنا : 24 – 40 .

– الأقصر : 25 – 41 .

– أسوان : 26 – 41 .

– أبو سمبل : 26 – 40 .

– الوادي الجديد : 23 – 39 .

– شلاتين : 28 – 38 .

– أبو رماد : 27 – 37 .

– رأس حدربة : 29 – 37 .

– حلايب : 30 – 36 .