وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الاسبق.. والجنازة غدا

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غيب الموت ، وكيل الأزهر الشريف الأسبق ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، الشيخ محمود عاشور ، فجر اليوم الإثنين ، في مستشفى الأندلسي بالمعادي ، بعد وعكة صحية ، ألمت به قبل أشهر .

الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، قال في تصريح صحفي عنه ، اليوم الإثنين ، إن جنازة وكيل الأزهر الأسبق ، سوف تشيع بعد عصر غد الثلاثاء. من الجامع الأزهر .

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ونعى وكيل الأزهر الشريف ، الشيخ الراحل محمود عاشور ، قائلا : « الشيخ محمود عاشور ، ظل ناشطا في الساحة الدينية ، ينشر علمه بين الناس ، حتى وافته المنية ، صباح اليوم الإثنين » .